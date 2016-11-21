Intanto Mediaset non fa vedere i gol della Fiorentina ed Empoli. Tagliato anche il grande gol di Bernardeschi

Quello che è successo fa sorridere, ma è a dir poco vergognoso...

Che Mediaset sia una televisione di parte lo sapevamo e questo è sotto gli occhi di tutti ma che nemmeno la Fiorentina dopo la vittoria per 0-4 meriti un servizio è a dir poco vergognoso. Infatti nel corso dell'edizione delle 13.05 di Sport Mediaset su Italia 1 non è stato fatto vedere un servizio sulla partita tra Empoli e Fiorentina, solo 30 secondi di immagini con addirittura il taglio del secondo gol di Ilicic e il gol più bello della partita, quello dello 0-3 di Bernardeschi (da molti eletto come gol più bello della giornata di serie A). Un piccolo sgarro ai tifosi viola che magari aspettavano le immagini della larga vittoria contro l'Empoli.