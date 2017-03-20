Mediaset e la ricostruzione fantasiosa del confronto tra Sousa e i tifosi viola a Crotone

Un servizio in onda su Mediaset Sport ha raccontato vicende che ieri a Crotone proprio non sono avvenute...

Nell'edizione delle 13.10 di Mediaset Sport mandando in onda il servizio della gara tra Crotone e Fiorentina è stato messo in evidenza come il tecnico della Fiorentina sia stato duramente contestato a Crotone dai tifosi viola e come risposta a questi cori sono state mandate in onda nel servizio della partita le dichiarazioni di Paulo Sousa di una settimana fa dove rispondeva alle critiche dello stadio Franchi dopo il cambio Badelj - Bernardeschi. Queste dichiarazioni sono state spacciate nel servizio come parole pronunciate dopo la partita di ieri. Ma la verità non è stata assolutamente questa dato che ieri i tifosi della Fiorentina presenti a Crotone non hanno duramente contestato l'allenatore portoghese né fatto cori ripetuti contro Paulo Sousa e né il tecnico viola abbia parlato a fine partita di queste fantomatiche critiche e cori.