Hackerato Sky Sport 24 dai tifosi viola. E la Fiorentina viene venduta a Mark Caltagirone FOTO

Una parte dei tifosi viola non ne può più della gestione Della Valle, specie dopo l'ennesima stagione fallimentare, tante sono le proteste alla proprietà marchigiana. La protesta è sbarcata anche a Sk...

Una parte dei tifosi viola non ne può più della gestione Della Valle, specie dopo l'ennesima stagione fallimentare, tante sono le proteste alla proprietà marchigiana. La protesta è sbarcata anche a Sky Sport 24 dove alcuni tifosi viola hanno hackerato le notizie e hanno dato quella fasulla di una cessione ormai imminente al personaggio frutto di fantasia (molto in voga in questo momento per la sua presunta storia con la showgirl Pamela Prati) di Mark Caltagirone. Una notizia emersa in diretta durante il notiziario nella serata di ieri

Ecco la foto della scritta su Sky Sport 24