Da Cognigni a Corvino tutti presenti ai campini, atteso il dialogo con Borja Valero

I dirigenti della Fiorentina potrebbero incontrare Borja Valero al termine dell'allenamento

Folta rappresentanza della dirigenza viola ai campini in questo caldo pomeriggio di inizio luglio. Infatti oltre al direttore generale dell'area tecnica, Pantaleo Corvino, ha raggiunto il centro sportivo, dove è in programma il secondo allenamento della squadra guidata da Stefano Pioli, anche il presidente esecutivo, Mario Cognigni. Sarà interessante vedere se la presenza delle due figure di spicco della società gigliata sia causale o se invece sia in programma un incontro con Borja Valero, al fine di fare chiarezza sul suo imminente futuro.