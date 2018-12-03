"Da Cognigni in giù tutti colpevoli. La colpa dei Della Valle è quella di non intervenire"

Niccolò Pontello, parente dell’ex proprietario della Fiorentina negli anni 80, ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:“Dalla crisi si esce con la presenza forte di una società che non mi pare di...

Niccolò Pontello, parente dell’ex proprietario della Fiorentina negli anni 80, ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:

“Dalla crisi si esce con la presenza forte di una società che non mi pare di vedere in questo momento. La partita con la Juve non è stata preparata a dovere, non dalla parte tecnica, ma dall’alto perché una proprietà deve trasmettere l’importanza della maglia viola. Sembra incredibile che questo non accada, che non venga alzata la voce verso chi è responsabile di questo gruppo, da Cognigni a Pioli passando da Corvino.

Da Cognigni in giu sono tutti colpevoli. Non serve essere a Firenze tutte le settimane. Nel calcio serve farsi sentire pubblicamente, quando invece mancano da giornali e televisioni da tre mesi. In questo mondo si parla, si cerca di condizionare facendosi sentire. Delle proprietà della famiglia Della Valle, la Fiorentina è una l’ultima società.”