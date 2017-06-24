Cognigni: "È stupefacente essere qui. La nuova maglia della Fiorentina? Sarà molto innovativa"

Alla finale del calcio storico è intervenuto il presidente della Fiorentina Mario Cognigni. Queste le sue parole, sulle nuove maglie..

Il presidente della Fiorentina Mario Cognigni, è stato intervistato da Rtv 38 quest'oggi alla finale del Calcio Storico Fiorentino. Queste le dichiarazioni del dirigente viola: "E' stupefacente essere qui, non c'è altro aggettivo per descrivere la finale del calcio storico. Lo sto facendo con enorme piacere. Abbonamenti-quartieri? La Fiorentina prosegue in questa fase di apertura e la nuova maglia sarà innovativa rispetto alle altre società di Serie A, nel senso che adottiamo per primi questa soluzione, e partecipativa". Cognigni si trova in piazza Santa Croce insieme al Sindaco di Firenze Dario Nardella, al Ministro dello sport Luca Lotti e la calciatrice della Fiorentina Women's Giulia Orlandi."