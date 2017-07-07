Cognigni: "Confermo che Borja Valero va all'Inter. Lui ha già detto tutto..."
All'uscita dai campini ha parlato il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni, poche parole ma molto efficaci
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2017 19:53
All'uscita dai campini il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni ha parlato ai presenti, queste le sue parole sulla vicenda Borja Valero ormai prossimo al passaggio all'Inter: "Il calciatore ha appena annunciato che va via. Andrà all'Inter? Si". Arriva così l'ennesima conferma dell'addio di Borja Valero destinazione Milano.