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Cognigni: "Confermo che Borja Valero va all'Inter. Lui ha già detto tutto..."

All'uscita dai campini ha parlato il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni, poche parole ma molto efficaci

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2017 19:53
Cognigni: "Confermo che Borja Valero va all'Inter. Lui ha già detto tutto..." -
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All'uscita dai campini il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni ha parlato ai presenti, queste le sue parole sulla vicenda Borja Valero ormai prossimo al passaggio all'Inter: "Il calciatore ha appena annunciato che va via. Andrà all'Inter? Si". Arriva così l'ennesima conferma dell'addio di Borja Valero destinazione Milano.

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