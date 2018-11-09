Incontro tra Nardella e la Fiorentina questa mattina per il nuovo stadio, esito positivo

Secondo quanto riportato da Lady Radio è andato in scena questa mattina al comune di Firenze l'incontro tra il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni, Daniela Maffioletti, consigliere de...

Secondo quanto riportato da Lady Radio è andato in scena questa mattina al comune di Firenze l'incontro tra il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni, Daniela Maffioletti, consigliere del CdA viola e responsabile del progetto del nuovo stadio e il sindaco Dario Nardella. Secondo quanto appreso, l'incotro tra società viola e comune è andato molto bene. E' solo uno dei primi incontri che ci saranno per il progetto definitivo della nuova cittadella della Fiorentina