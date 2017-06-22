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Bucchioni: "Cognigni? Non capisce l'essenza del calcio, stanno smantellando la squadra"

Il presidente non può meravigliarsi di non essere amato dai fiorentini. Borja? La società non ha considerato l'affetto dei tifosi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 giugno 2017 23:33
Bucchioni: "Cognigni? Non capisce l'essenza del calcio, stanno smantellando la squadra" -
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Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Per Borja Valero la società non ha calcolato l’affetto dei tifosi verso questo calciatore e ha fatto passare un messaggio sbagliato. Io non lo lascerei partire. La Fiorentina però sta cercando di smantellare una squadra e le sensazioni sono brutte".

Prosegue sempre su Borja Valero: "Se fosse stato proposto il rinnovo allo spagnolo oltre il 2019? Se avessero capito che questo è un giocatore particolare, gli avrebbero detto che è una bandiera e avrebbero preso misure in tal senso ma invece l’interesse è puramente economico".

Infine esprime un pensiero su Cognigni: "Cognigni si meraviglia del perché non è amato, perché non capisce l’essenza del calcio".

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