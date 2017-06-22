Bucchioni: "Cognigni? Non capisce l'essenza del calcio, stanno smantellando la squadra"
Il presidente non può meravigliarsi di non essere amato dai fiorentini. Borja? La società non ha considerato l'affetto dei tifosi
Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Per Borja Valero la società non ha calcolato l’affetto dei tifosi verso questo calciatore e ha fatto passare un messaggio sbagliato. Io non lo lascerei partire. La Fiorentina però sta cercando di smantellare una squadra e le sensazioni sono brutte".
Prosegue sempre su Borja Valero: "Se fosse stato proposto il rinnovo allo spagnolo oltre il 2019? Se avessero capito che questo è un giocatore particolare, gli avrebbero detto che è una bandiera e avrebbero preso misure in tal senso ma invece l’interesse è puramente economico".
Infine esprime un pensiero su Cognigni: "Cognigni si meraviglia del perché non è amato, perché non capisce l’essenza del calcio".