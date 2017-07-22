Corvino e Cognigni in ritiro, scelta di non rilasciare dichiarazioni ufficiali. Solo caffè con i giornalisti al bar

Non proprio una bella scelta e un bel segnale nei confronti dei tifosi. Chi voleva e si aspettava dichiarazioni ufficiali è rimasto deluso

I tifosi che aspettavano l'arrivo nel ritiro della Fiorentina a Moena per ascoltare le parole del presidente esecutivo Mario Cognigni e quelle del direttore generale Pantaleo Corvino sono rimasti delusi. Infatti i due, dopo aver chiuso la cessione di Bernardeschi alla Juventus, si sono recati a Moena ma hanno scelto di non parlare e non rilasciare nessuna dichiarazione ufficiale. Solo qualche foto con i tifosi presenti e un caffè con i giornalisti presenti nella cittadina del Trentino. Un caffè dove i due dirigenti viola hanno chiacchierato e parlato con i giornalisti in maniera non ufficiale, i giornalisti infatti in questo modo non posso riportare loro dichiarazioni ufficiali. Non proprio un bel segnale da parte di una società che si è detta pronta a riavvicinarsi ai tifosi.