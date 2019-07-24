Cognigni: "Non è mai stato autorizzato un contatto Chiesa-Juventus. Chi lo dice, lo quereliamo"

Queste le parole a Italia Oggi di Mario Cognigni, ex presidente esecutivo durante l'era dei Della Valle alla Fiorentina su Federico Chiesa: "Noi non abbiamo dato nessuna autorizzazione. Ho parlato sol...

Queste le parole a Italia Oggi di Mario Cognigni, ex presidente esecutivo durante l'era dei Della Valle alla Fiorentina su Federico Chiesa: "Noi non abbiamo dato nessuna autorizzazione. Ho parlato solo una volta con il padre, Enrico Chiesa, per studiare come difendere Federico dalle accuse infamanti del tecnico Giampiero Gasperini, che lo voleva qualificare come cascatore. Se qualcuno dice che abbiamo autorizzato la Juventus a parlare con Federico o con il padre o con qualunque altro, lo quereliamo".