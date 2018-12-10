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Omicidio colposo Astori? La posizione della Fiorentina: "Restiamo in silenzio fino..."

Attraverso Twitter, il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni, ha parlato delle notizie riguado le indagini sull’omicidio colposo per Davide Astori, queste le sue parole:"La Fiorentina h...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2018 18:39
Omicidio colposo Astori? La posizione della Fiorentina: "Restiamo in silenzio fino..." - Firenze, stadio Artemio Franchi. Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi. Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori, Pioli
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Attraverso Twitter, il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni, ha parlato delle notizie riguado le indagini sull’omicidio colposo per Davide Astori, queste le sue parole:

"La Fiorentina ha preso atto di quanto emerso oggi su vari organi di stampa in merito alla tragedia di Davide Astori. Il Club viola, da sempre vicino alla famiglia di Davide, ritiene doveroso mantenere un rigoroso silenzio nel rispetto del ricordo del nostro Capitano e dei suoi cari, in attesa di ulteriori sviluppi delle indagini in corso".

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