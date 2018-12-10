Omicidio colposo Astori? La posizione della Fiorentina: "Restiamo in silenzio fino..."
Attraverso Twitter, il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni, ha parlato delle notizie riguado le indagini sull’omicidio colposo per Davide Astori, queste le sue parole:"La Fiorentina h...
Attraverso Twitter, il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni, ha parlato delle notizie riguado le indagini sull’omicidio colposo per Davide Astori, queste le sue parole:
"La Fiorentina ha preso atto di quanto emerso oggi su vari organi di stampa in merito alla tragedia di Davide Astori. Il Club viola, da sempre vicino alla famiglia di Davide, ritiene doveroso mantenere un rigoroso silenzio nel rispetto del ricordo del nostro Capitano e dei suoi cari, in attesa di ulteriori sviluppi delle indagini in corso".