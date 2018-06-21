Terminato l'ultimo consiglio di amministrazione. Gli argomenti...

Quello andato in scena stamattina al Franchi è stato l’ultimo Consiglio d’Amministrazione della stagione, durato circa due ore e mezzo. Presenti molti personaggi importanti. Sandro Mencucci consiglie...

Quello andato in scena stamattina al Franchi è stato l’ultimo Consiglio d’Amministrazione della stagione, durato circa due ore e mezzo. Presenti molti personaggi importanti. Sandro Mencucci consigliere e presidenti della Fiorentina Women's, Mario Cognigni presidente esecutivo del club, ed il Presidente del Consiglio regionale della Toscana e consigliere viola Eugenio Giani. Gli argomenti sono stati il bilancio e la nuova distribuzione dei diritti TV