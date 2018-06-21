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Terminato l'ultimo consiglio di amministrazione. Gli argomenti...

Quello andato in scena stamattina al Franchi è stato l’ultimo Consiglio d’Amministrazione della stagione, durato circa due ore e mezzo.  Presenti molti personaggi importanti. Sandro Mencucci consiglie...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2018 13:27
Terminato l'ultimo consiglio di amministrazione. Gli argomenti... -
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Quello andato in scena stamattina al Franchi è stato l’ultimo Consiglio d’Amministrazione della stagione, durato circa due ore e mezzo.  Presenti molti personaggi importanti. Sandro Mencucci consigliere e presidenti della Fiorentina Women's, Mario Cognigni presidente esecutivo del club, ed il Presidente del Consiglio regionale della Toscana e consigliere viola Eugenio Giani. Gli argomenti sono stati il bilancio e la nuova distribuzione dei diritti TV

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