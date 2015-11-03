Notizie Cda Fiorentina Fiorentina

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Comunicato Fiorentina: "Si punta a migliorare i risultati. Il centro sportivo si farà"

21 giugno 2018 16:45

Terminato l'ultimo consiglio di amministrazione. Gli argomenti...

21 giugno 2018 13:27

Nazione, i Della Valle volano verso il Cda: le due novità attese...

22 maggio 2018 10:03

Cda: accelerata per centro sportivo, ed entro l’estate un investimento da 20 milioni...

24 marzo 2018 10:21

Oggi il Cda: 24 milioni in più e riunione tecnica. Ad aprile i Della Valle…

23 marzo 2018 10:10

Cor. Fiorentino, dopodomani il Cda, la notizia: è aumentato il fatturato. Adesso...

21 marzo 2018 10:46

Esclusiva, Cda Fiorentina: ecco tutte le decisioni prese

17 giugno 2017 16:27

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