Cda: accelerata per centro sportivo, ed entro l’estate un investimento da 20 milioni...

Sul Corriere Fiorentino si parla del Cda della Fiorentina che si è svolto nella mattinata di ieri, con il club che punta sulla nuova casa del settore giovanile. Si legge sul quotidiano: “Entro la pros...

Sul Corriere Fiorentino si parla del Cda della Fiorentina che si è svolto nella mattinata di ieri, con il club che punta sulla nuova casa del settore giovanile. Si legge sul quotidiano: “Entro la prossima estate, con un investimento da circa 20 milioni di euro, la Fiorentina acquisterà i terreni dove far nascere un nuovo centro sportivo per le squadre giovanili. Tre le ipotesi fin qui considerate (l’area ex Enel a Bagno a Ripoli, l’ippodromo “Le Mulina” e i campi della Trave), alle quali se ne è aggiunta una quarta. Daniela Maffioletti, componente del cda con delega al patrimonio immobiliare, ha svolto una relazione dettagliata sullo stato delle trattative, sulle quali il club viola intende ora accelerare”. Sullo stadio della Fiorentina invece per ora nessuna novità rilevante.