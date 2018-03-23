Oggi il Cda: 24 milioni in più e riunione tecnica. Ad aprile i Della Valle…

Su La Nazione si parla del Cda della Fiorentina per quanto riguarda i diritti radio televisivi dei prossimi anni. Questi andranno a far registrare nuove entrate per la società. In particolare la Fiore...

Su La Nazione si parla del Cda della Fiorentina per quanto riguarda i diritti radio televisivi dei prossimi anni. Questi andranno a far registrare nuove entrate per la società. In particolare la Fiorentina potrà vedere accostata al segno positivo del suo bilancio una cifra vicina ai 24 milioni di euro in più rispetto a quanto stabilito e ottenuto un anno fa. L’incremento equivale al prezzo del cartellino di un giocatore di primissima fascia e di sicuro i soldi delle tv avranno un impatto immediato sulle operazioni di mercato.

Anche il Corriere dello Sport si sofferma sul Consiglio d’Amministrazione in programma oggi pomeriggio al Franchi. Sarà una riunione tecnica. Tra i temi all’ordine del giorno: il piano di’investimento e l’approvazione del bilancio chiuso a dicembre, con i conti ripianati grazie agli oltre 100 milioni incassati e al taglio del 40% del monte ingaggi. Nella seconda metà di aprile si terrà il Cda più importante, in merito al futuro del club, quando i Della Valle dovrebbero spiegare le loro intenzioni sul rilancio.