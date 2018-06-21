Comunicato Fiorentina: "Si punta a migliorare i risultati. Il centro sportivo si farà"

Al termine del CdA riunitosi nella mattinata di oggi , e' emerso quanto segue:"Il Consiglio di Amministrazione di ACF Fiorentina, riunitosi in data odierna, ha confermato, nelle linee guida di un prog...

Al termine del CdA riunitosi nella mattinata di oggi , e' emerso quanto segue:

"Il Consiglio di Amministrazione di ACF Fiorentina, riunitosi in data odierna, ha confermato, nelle linee guida di un progetto credibile e sostenibile, l’obiettivo di continuare nel percorso di creazione di valore, rispettando i parametri del pareggio economico e del fair play finanziario.

Dopo il rinnovamento della prima squadra iniziato nell’estate 2016 e intensificato nella stagione 2017/2018, la Direzione Sportiva continuerà nella costruzione di una rosa che possa raggiungere risultati sportivi sempre migliori.

In un orizzonte di medio periodo e nell’ottica di perseguire un investimento strategico per il futuro del Settore Giovanile, è stata ribadita la volontà di accelerare la realizzazione del nuovo Centro Sportivo che prenderà il via nei prossimi mesi.

Tra gli interventi organizzativi approvati per rafforzare efficacemente le Direzioni strategiche del Gruppo, sono stati oggi annunciati due nuovi arrivi in ambito Commerciale e Comunicazione.

Dal 1° luglio Tommaso Bianchini, dopo l’esperienza al Venezia FC, ritornerà a Firenze in qualità di nuovo Responsabile Area Marketing e Commerciale e Alessandro Ferrari, dopo esperienze in ambito aziendale (tra cui Il Sole 24 Ore, Esselunga, Coesia) sarà il Responsabile dell’Area Comunicazione e Relazioni Esterne del gruppo."