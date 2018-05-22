Nazione, i Della Valle volano verso il Cda: le due novità attese...

Questa mattina La Nazione scrive sul futuro della Fiorentina. Da questo punto di vista il Cda sarà importante e sono già previste due incontri, una tecnica e una finanziaria. I Della Valle sanno benis...

A cura di Redazione Labaroviola 22 maggio 2018 10:03

Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Andrea Della Valle

Condividi