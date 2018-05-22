Nazione, i Della Valle volano verso il Cda: le due novità attese...
Questa mattina La Nazione scrive sul futuro della Fiorentina. Da questo punto di vista il Cda sarà importante e sono già previste due incontri, una tecnica e una finanziaria. I Della Valle sanno benis...
A cura di Redazione Labaroviola
22 maggio 2018 10:03
Questa mattina La Nazione scrive sul futuro della Fiorentina. Da questo punto di vista il Cda sarà importante e sono già previste due incontri, una tecnica e una finanziaria. I Della Valle sanno benissimo che questo è il momento delle scelte giuste e di una rinnovata attenzione verso la Fiorentina. Due le novità principali che ci si aspetta: l’impegno a migliorare ancora la rosa alzando il monte ingaggi e la decisione di cancellare definitivamente le tensioni del passato.