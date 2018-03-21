Cor. Fiorentino, dopodomani il Cda, la notizia: è aumentato il fatturato. Adesso...

Come scrive il Corriere Fiorentino, il Cda viola in programma dopodomani sarà soprattutto «tecnico», in quanto analizzerà i numeri e le prospettive economiche del club. I conti sono ottimi dopo le ult...

A cura di Redazione Labaroviola 21 marzo 2018 10:46

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Diego Della Valle

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