Cor. Fiorentino, dopodomani il Cda, la notizia: è aumentato il fatturato. Adesso...
Come scrive il Corriere Fiorentino, il Cda viola in programma dopodomani sarà soprattutto «tecnico», in quanto analizzerà i numeri e le prospettive economiche del club. I conti sono ottimi dopo le ult...
Come scrive il Corriere Fiorentino, il Cda viola in programma dopodomani sarà soprattutto «tecnico», in quanto analizzerà i numeri e le prospettive economiche del club. I conti sono ottimi dopo le ultime finestre di mercato, e con l’aumento del fatturato grazie ai ricavi dei diritti tv che saliranno a circa 60 milioni di euro. Di conseguenza, rispetto al recente passato, Corvino potrà acquistare calciatori più importanti potendo alzare il monte ingaggi, praticamente dimezzato in questa stagione rispetto all’anno scorso. Il tutto sempre appoggiandosi, tuttavia, al principio dell’autofinanziamento.