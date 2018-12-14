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"Ho parlato con Corvino, è provato, ecco cosa mi ha detto su gennaio. Cognigni..."

Gianfranco Monti, insieme con Carlo Conti, è stato presente alla cena di Natale ieri della Fiorentina, queste le sue parole oggi a Radio Bruno:“Io e Carlo ieri abbiamo parlato tanto con Corvino, è pro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 dicembre 2018 14:17
"Ho parlato con Corvino, è provato, ecco cosa mi ha detto su gennaio. Cognigni..." -
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Gianfranco Monti, insieme con Carlo Conti, è stato presente alla cena di Natale ieri della Fiorentina, queste le sue parole oggi a Radio Bruno:

“Io e Carlo ieri abbiamo parlato tanto con Corvino, è provato ma sempre disponibile, avverte la pressione, ma l’ho visto sempre molto lucido. Mi ha detto che fare mercato a gennaio significa andare a prendere giocatori che non giocano altrove. Bisogna essere bravi nell’andare a prendere quello che ti serve sbagliando il meno possibile.

Arriverà qualcuno dall’estero. Il clima della festa era bello, tranquillo, anche se qualche giocatore con la faccia tesa l’ho visto. Abbiamo parlato tanto anche con Simeone, un ragazzo fantastico. Cognigni ha ribadito 3-4 volte davanti al sindaco Nardella che lo stadio verrà fatto, alla squadra ha detto di dare di più”

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