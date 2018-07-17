Andrea Della Valle e Mario Cognigni sono a Moena nel ritiro della Fiorentina

E' arrivata una visita inaspettata a Moena, da qualche ora infatti sono arrivati all'Hotel “Dolce casa” a Moena il patron Andrea Della Valle e il presidente esecutivo Mario Cognigni. Per il numero uno...

E' arrivata una visita inaspettata a Moena, da qualche ora infatti sono arrivati all'Hotel “Dolce casa” a Moena il patron Andrea Della Valle e il presidente esecutivo Mario Cognigni. Per il numero uno viola giunto in gran segreto, si tratta di un ritorno a due anni di distanza, dopo l’assenza rumorosa dello scorso anno che era derivata dalla polemica con la piazza Fiorentina.

Il patron e il presidente resteranno a cena con la squadra questa sera e con tutta probabilità ripartiranno già domani. Non è escluso che in serata ADV e Cognigni possano concedersi una passeggiata per le vie di Moena, con la possibilità da parte di tifosi e giornalisti di estrapolare qualche dichiarazione