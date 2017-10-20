Cognigni: "Ho cenato con Pioli, è contento della squadra e tranquillo. Abbiamo cambiato tanto"

Cognigni ha parlato questa sera nel corso di un evento di beneficenza.

Il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni ha parlato così durante l'evento organizzato dall'ANT:

"Portiamo avanti l'impegno con l'ANT da tempo, ma in silenzio. La Fiorentina sarà sempre vicina ad associazioni benefiche come questa, che hanno finalità di certo più importanti della nostra.

Ieri ho cenato con Pioli, l'ho trovato molto tranquillo, sereno e contento della forza della squadra e questa sua positività ha tranquillizzato anche noi".

4 anni fa il 4-2 alla Juventus: "E' sempre un gran bel ricordo, ma in estate abbiamo deciso di cambiare interamente l'organico e quindi questo è il momento nel quale ripartire, ricominciare, anche se non è facile".