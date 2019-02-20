Nardella: "Il nuovo stadio deve essere adatto a giocarci la Champions, ho avuto rassicurazioni da Cognigni"

Dario Nardella è tornato a parlare a Italia 7 sulla questione del nuovo stadio, che negli ultimi giorni ha suscitato scalpore per la possibilità di ridurre il numero di posti a sedere. Ecco quanto det...

Dario Nardella è tornato a parlare a Italia 7 sulla questione del nuovo stadio, che negli ultimi giorni ha suscitato scalpore per la possibilità di ridurre il numero di posti a sedere. Ecco quanto detto:

"Noi abbiamo l'ambizione di riportare il Franchi a com'era un tempo, prima del cambiamento degli anni '90. Lo stadio nuovo non può essere troppo piccolo, non può essere lo stadio di Topolino. L'ho detto, e posso anche dire che proprio oggi ho avuto una telefonata con Cognigni e ci siamo chiariti sulla grandezza del nuovo stadio e sul fatto che dovrà essere all'altezza delle esigenze dei tifosi e dei progetti della Fiorentina, non solo per il campionato ma anche per la Champions. Ho avuto rassicurazioni da lui che qualunque decisione la prenderemo insieme e che lo stadio avrà il numero di posti adeguato a quello che tutti noi ci aspettiamo".