Puniti e multati per uno striscione contro Cognigni. La Fiesole sciopera nei primi 5 minuti di Fiorentina - Roma

"COMUNICATO CURVA FIESOLEDomenica in occasione di FIORENTINA-Romala Curva Fiesole rimarrà in silenzio per i primi 5 MINUTI in segno di protesta e solidarietà verso i nostri ragazzi che in settimana...

"COMUNICATO CURVA FIESOLE

Domenica in occasione di FIORENTINA-Roma

la Curva Fiesole rimarrà in silenzio per i primi 5 MINUTI in segno di protesta e solidarietà verso i nostri ragazzi che in settimana sono stati colpiti da una multa di € 166,67 perchè “COLPEVOLI” di aver tenuto in mano uno striscione contro il Sig. MARIO COGNIGNI. Consapevoli una volta ancora di aver a che fare con persone viscide, espressione della loro proprietà, che sanno solo usare metodi repressivi per i loro sporchi giochi di potere, faremo una raccolta fondi per pagare le multe emesse.

INVITIAMO TUTTI I TIFOSI AD UNIRSI ALLA NOSTRA PROTESTA E INSIEME INVITIAMO QUESTI “SGRADEVOLI” PERSONAGGI AD ANDARSENE DALLA NOSTRA FIRENZE... DEFINITIVAMENTE!"

*La multa è stata emessa dalla digos*