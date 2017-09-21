Cognigni: "Siamo arrabbiati per la sconfitta contro la Juventus. Abbiamo giocato alla pari ma sono sicuro..."

Cari tifosi questa Fiorentina va aiutata e sostenuta tutti quanti insieme" così il presidente della Fiorentina Mario Cognigni

Il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni ha parlato al TGR Toscana, queste le sue parole: "La sconfitta di ieri ci causa molta rabbia, perché abbiamo giocato alla pari e con grande concentrazione. Sto vedendo una Fiorentina giovane, che per questo motivo ha dei difetti ma che, allo stesso tempo, va appoggiata e sostenuta tutti insieme, perché sono sicuro che ci darà grandi soddisfazioni”