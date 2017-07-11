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Striscione contro Cognigni: "Cerchi l'appoggio dei quattro quartieri quando ci sputavi addosso fino a ieri. Cognigni vattene!"

Continua la contestazione della Curva Fiesole nei confronti della società viola, questa volta nel mirino ci finisce Cognigni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2017 09:16
Striscione contro Cognigni: "Cerchi l'appoggio dei quattro quartieri quando ci sputavi addosso fino a ieri. Cognigni vattene!" - Lo striscione appeso ai cancelli del Franchi durante la notte
Lo striscione appeso ai cancelli del Franchi durante la notte
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"Cerchi l'appoggio dei quattro quartieri quando ci sputavi addosso fino a ieri, Cognigni vattene" questo lo striscione appeso questa notte sui cancelli dello stadio Franchi. A scriverlo i tifosi viola della Curva Fiesole come si vede dalla firma. Il clima di lotta e di contestazione continua..

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