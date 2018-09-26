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Cognigni: "La conduzione arbitrale ci ha penalizzato non solo il rigore. Arbitro insufficiente"

Anche oggi il presidente esecutivo viola Mario Cognigni è tornato a parlare a Sky dell’arbitraggio di Mazzoleni nella partita Inter-Fiorentina: “Quello del rigore è un episodio che è già stato comment...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 settembre 2018 14:02
Cognigni: "La conduzione arbitrale ci ha penalizzato non solo il rigore. Arbitro insufficiente" -
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Anche oggi il presidente esecutivo viola Mario Cognigni è tornato a parlare a Sky dell’arbitraggio di Mazzoleni nella partita Inter-Fiorentina: “Quello del rigore è un episodio che è già stato commentato, ma personalmente credo che tutta la direzione arbitrale sia stata penalizzante. Nel contesto l’arbitro è stato insufficiente”.

 

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