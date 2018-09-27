La Nazione titola: Firenze si ribella e Cognigni porta il caso in Lega

"Firenze si ribella". Titola così l'edizione odierna del QS-La Nazione, in riferimento al dubbio arbitraggio che ha contraddistinto la partita tra Inter e Fiorentina. Dopo le durissime accuse del pres...

"Firenze si ribella". Titola così l'edizione odierna del QS-La Nazione, in riferimento al dubbio arbitraggio che ha contraddistinto la partita tra Inter e Fiorentina. Dopo le durissime accuse del presidente viola Cognigni, che nell'immediato post partita aveva definito Mazzoleni come: "Il miglior giocatore dell'Inter", la società rincara la dose e si prepara a un chiarimento nelle sedi competenti. I tifosi si schierano ed i social invasi dalle proteste.