Repubblica, nel 2009 il tracollo della Fiorentina con Corvino e Cognigni, poi Andrea Della Valle...

La storia sembra ripetersi. Il passo indietro di Andrea Della Valle e tutto che passò nelle loro mani. Poi il presidente viola si riprese tutto..

"Con una lettera aperta, nel settembre del 2009, il fratello più giovane parlava di situazione non più sostenibile. Insomma, fu una mezza rottura. E così restò la C2 a gestire il tracollo. Oggi, quello che fa pensare è il fatto che Adv si sia fatto da parte più o meno come allora. Lui che aveva vinto la sua battaglia con la C2, prendendo Pradè e Pepito e Gomez, lui che aveva visto in Montella una luce, ora non c’è. Ha fatto un passo indietro. La domanda è automatica: torneremo nel buio della Fiorentina gestita dalla C2 con gli annessi e connessi oppure riusciremo a ridare speranze ai tifosi con una strategia seria, mirata e in grado di dare una identità a questa squadra persa nel niente?"

Benedetto Ferrara - La Repubblica, Firenze