Corriere Fiorentino: Cognigni furioso porta in Lega il Var e Mazzoleni
Il Corriere Fiorentino parla ancora di Inter-Fiorentina. Il presidente Cognigni ha deciso di alzare la voce anche in Lega entro le prossime 48 ore: segno di un atteggiamento cambiato rispetto a quando...
A cura di Redazione Labaroviola
27 settembre 2018 09:27
Il Corriere Fiorentino parla ancora di Inter-Fiorentina. Il presidente Cognigni ha deciso di alzare la voce anche in Lega entro le prossime 48 ore: segno di un atteggiamento cambiato rispetto a quando, solo qualche anno fa, la dirigenza teneva un approccio soft alle decisioni degli arbitri.