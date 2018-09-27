Labaro Viola

Corriere Fiorentino: Cognigni furioso porta in Lega il Var e Mazzoleni

Il Corriere Fiorentino parla ancora di Inter-Fiorentina. Il presidente Cognigni ha deciso di alzare la voce anche in Lega entro le prossime 48 ore: segno di un atteggiamento cambiato rispetto a quando...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2018 09:27
Corriere Fiorentino: Cognigni furioso porta in Lega il Var e Mazzoleni -
Rassegna Stampa
Cognigni
Condividi

Il Corriere Fiorentino parla ancora di Inter-Fiorentina. Il presidente Cognigni ha deciso di alzare la voce anche in Lega entro le prossime 48 ore: segno di un atteggiamento cambiato rispetto a quando, solo qualche anno fa, la dirigenza teneva un approccio soft alle decisioni degli arbitri.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok