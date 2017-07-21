A Moena sono in arrivo Corvino, Cognigni e anche la parte più arrabbiata della tifoseria viola
Corvino arriverà stasera nel ritiro della Fiorentina, farà molto probabilmente un punto di mercato con i giornalisti presenti
A cura di Redazione Labaroviola
21 luglio 2017 10:59
Pantaleo Corvino arriverà stasera a Moena. Probabilmente domani farà un punto di mercato con i cronisti, ancora da confermare, la presenza del presidente esecutivo Mario Cognigni. Anche gli anni scorsi il numero 2 viola si era presentato in ritiro a Moena, blitz effettuato quasi sempre in compagnia di Andrea Della Valle, per inquadrare il senso della stagione successiva.
Domani, intanto, la Fiorentina giocherà in amichevole contro il Bari. Sulla tribuna del “Benatti è prevista anche la presenza di un centinaio di tifosi viola in rappresentanza dell’ala più dura della curva Fiesole.
La Nazione