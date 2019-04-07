Pezzella contro Cognigni: "Lo scontro tra Pioli e la società non ha fatto bene allo spogliatoio"

Dopo la partita in zona mista ha parlato German Pezzella, queste le sue parole:"Non siamo stati all'altezza e siamo arrabbiati anche perché non vinciamo da tanto tempo. L'unica cosa che possiamo fare...

A cura di Redazione Labaroviola 07 aprile 2019 16:38

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella

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