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Pezzella contro Cognigni: "Lo scontro tra Pioli e la società non ha fatto bene allo spogliatoio"

Dopo la partita in zona mista ha parlato German Pezzella, queste le sue parole:"Non siamo stati all'altezza e siamo arrabbiati anche perché non vinciamo da tanto tempo. L'unica cosa che possiamo fare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 aprile 2019 16:38
Pezzella contro Cognigni: "Lo scontro tra Pioli e la società non ha fatto bene allo spogliatoio" - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
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Dopo la partita in zona mista ha parlato German Pezzella, queste le sue parole:

"Non siamo stati all'altezza e siamo arrabbiati anche perché non vinciamo da tanto tempo. L'unica cosa che possiamo fare adesso è lavorare per arrivare bene alla partita contro il Bologna

I tifosi amano la squadra per questo fischiano adesso che le cose non vanno bene, dobbiamo lavorare per regalare una gioia a tutti loro. Non possiamo pensare solo alla partita contro l'Atalanta

Lo scambio di vedute tra la società e Pioli non ha fatto bene allo spogliatoio: sicuramente quando non si vince si dice che il primo responsabile sia l’allenatore. Noi siamo quelli che scendiamo in campo e dobbiamo pensare a fare bene"

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