Pezzella contro Cognigni: "Lo scontro tra Pioli e la società non ha fatto bene allo spogliatoio"
Dopo la partita in zona mista ha parlato German Pezzella, queste le sue parole:"Non siamo stati all'altezza e siamo arrabbiati anche perché non vinciamo da tanto tempo. L'unica cosa che possiamo fare...
Dopo la partita in zona mista ha parlato German Pezzella, queste le sue parole:
"Non siamo stati all'altezza e siamo arrabbiati anche perché non vinciamo da tanto tempo. L'unica cosa che possiamo fare adesso è lavorare per arrivare bene alla partita contro il Bologna
I tifosi amano la squadra per questo fischiano adesso che le cose non vanno bene, dobbiamo lavorare per regalare una gioia a tutti loro. Non possiamo pensare solo alla partita contro l'Atalanta
Lo scambio di vedute tra la società e Pioli non ha fatto bene allo spogliatoio: sicuramente quando non si vince si dice che il primo responsabile sia l’allenatore. Noi siamo quelli che scendiamo in campo e dobbiamo pensare a fare bene"