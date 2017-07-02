Cognigni incontrerà Marotta per vendere Bernardeschi alla Juventus. Sul piatto 40 milioni

I tifosi bianconeri spingono per far indossare al talento di Carrara la maglia numero dieci. Cognigni tratterà con la Juventus

Come riporta La Gazzetta dello Sport è in programma per la prossima settimana un incontro fra la Fiorentina e la Juventus (con Cognigni a rappresentare i viola) per parlare del futuro del talento di Carrara. Marotta metterà sul piatto 35 milioni più bonus, la sensazione è che attorno ai 40 si potrebbe fare. Alla Juventus Bernardeschi avrebbe un contratto di 5 anni ad una cifra superiore a quella proposta dai viola. E intanto i tifosi bianconeri lo vogliano vedere con la maglia numero dieci.