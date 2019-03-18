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"Non commento le parole di Cognigni. Potrebbe essere ancora una stagione eccezionale. Il mio futuro non è deciso"

E arrivata la replica del tecnico viola Stefano Pioli che da Montecatini ha risposto alle parole di Cognigni, dove gli è stato consegnato il Premio Maestrelli come miglior allenatore della scorsa stag...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 marzo 2019 23:22
"Non commento le parole di Cognigni. Potrebbe essere ancora una stagione eccezionale. Il mio futuro non è deciso" -
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E arrivata la replica del tecnico viola Stefano Pioli che da Montecatini ha risposto alle parole di Cognigni, dove gli è stato consegnato il Premio Maestrelli come miglior allenatore della scorsa stagione:

"Le parole del presidente Cognigni? Lui ha il diritto di esprimere la propria opinione e io ho il diritto di non commentare le sue parole. Potrebbe ancora essere una stagione eccezionale per la Fiorentina e molto negativa. Tutto dipenderà da questi ultimi due mesi. Le mie parole non hanno destabilizzato la squadra. Il mio futuro non è ancora deciso"

https://www.labaroviola.com/cognigni-squadra-senza-identita-parole-pioli-fuori-logica-adesso/66917/

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