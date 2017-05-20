LA RABBIA PIÙ GRANDE SONO LE PAROLE DELLA SOCIETÀ VIOLA. PERCHÉ I TIFOSI SI SENTONO PRESI IN GIRO

La Fiorentina viene battuta e umiliata allo Stadio San Paolo di Napoli. Una Fiorentina scesa in campo senza alcun tipo di voglia e convinzione.A sentire i dirigenti viola, da Antognoni a Corvino, fino...

La Fiorentina viene battuta e umiliata allo Stadio San Paolo di Napoli. Una Fiorentina scesa in campo senza alcun tipo di voglia e convinzione.

A sentire i dirigenti viola, da Antognoni a Corvino, fino a Della Valle e Cognigni, questa stagione non è assolutamente deludente e negativa. I punti fatti sono in linea con la scorsa stagione. Peccato che la squadra sia settima in classifica e solo un miracolo in questo momento può far arrivare la squadra viola al sesto posto in classifica. Tra campionato, Europa League e Coppa Italia un fallimento totale.

Ma in pratica secondo i dirigenti della società viola quello che sta avvenendo e quello che è accaduto in questa stagione è tutto normale.

Questo è quello che fa davvero rabbia ai tifosi della Fiorentina. Bastano poche semplici parole per cercare almeno di essere onesti con i tifosi e cercare consensi "È stata una stagione assolutamente negativa. Quest'anno abbiamo sbagliato tanto e questa non la Fiorentina che vogliamo. Il prossimo anno cambieramo tanto"

Basta sincerità e poche parole. Le stesse che non sono assolutamente arrivate. Così almeno i tifosi viola si sentirebbero meno presi in giro...

Flavio Ognissanti