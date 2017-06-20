Borja Valero ha fatto sapere a tutti che vuole restare alla Fiorentina. Ma Corvino continua a trattare

I dettagli della questione Borja - Inter. E la volontà del centrocampista spagnolo emerge con forza.

Sembra una situazione senza fine quella di Borja Valero. Da una parte Cognigni che continua a ripetere che il calciatore resterà alla Fiorentina, dall'altra i giornalisti che danno ormai per fatta la cessione all'Inter.

Questa volta è toccato addirittura all'Ansa annunciare il colpo ad un passo da parte direzione Milano. Ma secondo quanto appreso, Borja Valero ha fatto sapere a tutti, da Pioli alla società viola, di voler rimanere a Firenze. È troppo legato ai tifosi e alla squadra per un trasferimento. L'ultimo tatuaggio con scritte le coordinate di Ponte Vecchio né è solo un esempio. Anche la moglie del centrocampista spagnolo non ne vuole sapere di lasciare la città.

In tutto questo però continuano i contatti, attraverso intermediari, tra Corvino e Ausilio. La trattativa non è assolutamente entrata nel vivo come qualcuno racconta ma c'è un continuo contatto per stabilire un prezzo che vada bene ad entrambi. Il direttore generale viola vuole vedere il simbolo della squadra. Ormai questo su questo si è uscito allo scoperto.

Flavio Ognissanti