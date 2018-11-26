La Nazione, Della Valle e Cognigni delusi, vogliono parlare alla squadra prima della Juventus

Secondo quanto riporta La Nazione, il pareggio senza reti del "Dall'Ara" contro il Bologna non è certamente piaciuto ai dirigenti della Fiorentina, che vogliono vedere una gara diversa nel match dell'...

Secondo quanto riporta La Nazione, il pareggio senza reti del "Dall'Ara" contro il Bologna non è certamente piaciuto ai dirigenti della Fiorentina, che vogliono vedere una gara diversa nel match dell'1 dicembre al "Franchi" contro la Juventus. Il patron Andrea Della Valle e il presidente Mario Cognigni hanno intenzione di parlare alla squadra per cercare di caricare l'ambiente in vista della partita di sabato.