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La Nazione, Della Valle e Cognigni delusi, vogliono parlare alla squadra prima della Juventus

Secondo quanto riporta La Nazione, il pareggio senza reti del "Dall'Ara" contro il Bologna non è certamente piaciuto ai dirigenti della Fiorentina, che vogliono vedere una gara diversa nel match dell'...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2018 14:48
La Nazione, Della Valle e Cognigni delusi, vogliono parlare alla squadra prima della Juventus -
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Secondo quanto riporta La Nazione, il pareggio senza reti del "Dall'Ara" contro il Bologna non è certamente piaciuto ai dirigenti della Fiorentina, che vogliono vedere una gara diversa nel match dell'1 dicembre al "Franchi" contro la Juventus.  Il patron Andrea Della Valle e il presidente Mario Cognigni hanno intenzione di parlare alla squadra per cercare di caricare l'ambiente in vista della partita di sabato.

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