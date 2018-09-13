Cognigni: "Buon inizio di stagione. La fascia era di Davide, noi la indossiamo, se n'è parlato troppo"

Il presidente esecutivo della Fiorentina, Mario Cognigni ha dichiarato a Radio Bruno: “La fascia era di Davide e noi continueremo ad indossarla. Ci sono delle norme che abbiamo sempre rispettato ma in...

A cura di Redazione Labaroviola 13 settembre 2018 13:20

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