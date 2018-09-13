Cognigni: "Buon inizio di stagione. La fascia era di Davide, noi la indossiamo, se n'è parlato troppo"
Il presidente esecutivo della Fiorentina, Mario Cognigni ha dichiarato a Radio Bruno: “La fascia era di Davide e noi continueremo ad indossarla. Ci sono delle norme che abbiamo sempre rispettato ma in...
A cura di Redazione Labaroviola
13 settembre 2018 13:20
Il presidente esecutivo della Fiorentina, Mario Cognigni ha dichiarato a Radio Bruno: “La fascia era di Davide e noi continueremo ad indossarla. Ci sono delle norme che abbiamo sempre rispettato ma in questo caso si è parlato più di quello che era il reale problema. E' stato un buon inizio di stagione da parte della squadra. Napoli-Fiorentina? Match importante ma anche le gare contro Chievo e Udinese lo sono state“.