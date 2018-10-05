Il futuro è adesso, Pioli e cinque giocatori importanti pronti al rinnovo con la Fiorentina

Ne La Repubblica in edicola oggi si concentra sul futuro degli uomini in viola. Non soltanto Pioli, che è concentrato sulla sfida alla Lazio, ma anche i big della squadra vogliono rappresentare il fut...

Ne La Repubblica in edicola oggi si concentra sul futuro degli uomini in viola. Non soltanto Pioli, che è concentrato sulla sfida alla Lazio, ma anche i big della squadra vogliono rappresentare il futuro della Fiorentina. Il rinnovo contrattuale del tecnico è già nella tabella di marcia di Andrea Della Valle, che lo stima molto e ha un continuo confronto con lui, ma è tutto il gruppo a girargli intorno. E l’incontro di ieri del suo agente Bruno Satin on la dirigenza viola testimonia il fatto che l’idillio può e vuole continuare. Il contratto è in scadenza con opzione fino al 2020, ma in programma c’è un possibile accordo fino al 2021 con ritocco dello stipendio.

Non soltanto Pioli, però. In queste settimane, Cognigni sta affrontando anche altri pensieri: quelli che riguardano i big della squadra: i primi della lista sono Milenkovic, Veretout e Pezzella, poi sarà la volta di Simeone e Benassi. Appaiono tutte trattative senza intoppi, perché la ferma volontà dei ragazzi è quella di restare, ma diventerebbe ancor più interessante discuterne con una qualificazione ad un coppa europea