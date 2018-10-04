I giornalisti lo criticano? Mourinho fissa la conferenza stampa alle 8 del mattino
José Mourinho sfida ancora una volta i giornalisti che criticano il suo operato al Manchester United. L'allenatore portoghese ha infatti fissato per domani, venerdì, alle 8 del mattino la conferenza s...
A cura di Redazione Labaroviola
05 ottobre 2018 01:15
José Mourinho sfida ancora una volta i giornalisti che criticano il suo operato al Manchester United. L'allenatore portoghese ha infatti fissato per domani, venerdì, alle 8 del mattino la conferenza stampa di presentazione per la sfida contro il Newcastle. Sabato alle 18:30 lo Special One deve assolutamente vincere contro i Magpies in Premier League o quella dell'Old Trafford rischia seriamente di essere l'ultima partita sulla panchina dello United per lui.
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