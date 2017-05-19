15 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:48

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
A Bernardeschi una proposta con i fiocchi, il calciatore aspetta e medita sulla Fiorentina

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

A Bernardeschi una proposta con i fiocchi, il calciatore aspetta e medita sulla Fiorentina

Redazione

19 Maggio · 11:48

Aggiornamento: 19 Maggio 2017 · 11:48

TAG:

bernardeschibozzoCognigniCorvinoFiorentina

Condividi:

di

Nella giornata di ieri in occasione della serata di fine stagione organizzata dall’ACCVC, il Presidente Esecutivo Mario Cognigni ha rilasciato dichiarazioni in merito alla questione Bernardeschi e al futuro della Fiorentina: “Voglio una squadra vera. Non abbandoneremo questa nave. Entro un mese spiegheremo i nostri obiettivi” Ha detto. Per quanto riguarda il numero dieci viola, l’accordo prevede uno stipendio da top player (per il monte ingaggi viola, 2,7 milioni fino al 2022) e considerazione da leader della Fiorentina che verrà. Forse anche la fascia di capitano. Corvino con il manager Bozzo ha toccato tutti i tasti giusti, ma ancora la fumata bianca non è arrivata. Berna prende tempo e medita.
La Nazione

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio