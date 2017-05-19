A Bernardeschi una proposta con i fiocchi, il calciatore aspetta e medita sulla Fiorentina

Nella giornata di ieri in occasione della serata di fine stagione organizzata dall’ACCVC, il Presidente Esecutivo Mario Cognigni ha rilasciato dichiarazioni in merito alla questione Bernardeschi e al futuro della Fiorentina: “Voglio una squadra vera. Non abbandoneremo questa nave. Entro un mese spiegheremo i nostri obiettivi” Ha detto. Per quanto riguarda il numero dieci viola, l’accordo prevede uno stipendio da top player (per il monte ingaggi viola, 2,7 milioni fino al 2022) e considerazione da leader della Fiorentina che verrà. Forse anche la fascia di capitano. Corvino con il manager Bozzo ha toccato tutti i tasti giusti, ma ancora la fumata bianca non è arrivata. Berna prende tempo e medita.

La Nazione