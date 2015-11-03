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Notizie Bozzo Fiorentina

Ag. Bernardeschi: "Mi sono fatto in quattro per esaudire il suo desiderio di passare dalla viola alla Juve"

11 maggio 2022 12:59

Bozzo: "Commisso può far cambiare idea a Vlahovic. In caso di cessione opterà per l'estero"

11 ottobre 2021 14:55

Bozzo: "Vlahovic non andrà alla Juve: Commisso ha la forza per trattenerlo. Fiorentina possibile sorpresa"

05 settembre 2021 13:46

Bozzo Ag. Bernardeschi: "Sono favorevole alle clausole di rescissione ma il contratto deve essere adeguato in relazione del costo"

23 luglio 2017 17:31

Quando Bozzo si nascose nella macchina di Marotta per non far scoprire nulla alla Fiorentina

22 luglio 2017 03:17

TMW: ieri incontro segreto a Roma tra Marotta e Bozzo per definire il passaggio di Bernardeschi in bianconero

19 luglio 2017 11:58

Live: iniziato il summit Corvino-Bozzo. La risposta definitiva di Bernardeschi sul rinnovo arriva...

04 luglio 2017 16:18

L'Inter, il cambio di procuratore e l'incontro con Della Valle. Tutta la verità su Bernardeschi

08 giugno 2017 20:10

Bernardeschi ha chiesto un incontro con Andrea Della Valle prima di dare una risposta ufficiale alla Fiorentina

08 giugno 2017 10:38

Si aspetta la decisione di Bernardeschi e della Fiorentina. A Moena in ogni caso il calciatore ci dovrebbe essere

06 giugno 2017 09:02

Il procuratore di Bernardeschi vuole vedere la Fiorentina, ma la società avvisa: "Chi non vuole restare lo dica pubblicamente"

31 maggio 2017 08:37

A Bernardeschi una proposta con i fiocchi, il calciatore aspetta e medita sulla Fiorentina

19 maggio 2017 11:48

AG Berna: "Lui già nell'élite, pensi a giocare e non ai soldi"

15 aprile 2016 13:59

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