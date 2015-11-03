Notizie Bozzo Fiorentina

Ag. Bernardeschi: "Mi sono fatto in quattro per esaudire il suo desiderio di passare dalla viola alla Juve"
11 maggio 2022 12:59
Bozzo: "Commisso può far cambiare idea a Vlahovic. In caso di cessione opterà per l'estero"
11 ottobre 2021 14:55
Bozzo: "Vlahovic non andrà alla Juve: Commisso ha la forza per trattenerlo. Fiorentina possibile sorpresa"
05 settembre 2021 13:46
Bozzo Ag. Bernardeschi: "Sono favorevole alle clausole di rescissione ma il contratto deve essere adeguato in relazione del costo"
23 luglio 2017 17:31
Quando Bozzo si nascose nella macchina di Marotta per non far scoprire nulla alla Fiorentina
22 luglio 2017 03:17
TMW: ieri incontro segreto a Roma tra Marotta e Bozzo per definire il passaggio di Bernardeschi in bianconero
19 luglio 2017 11:58
Live: iniziato il summit Corvino-Bozzo. La risposta definitiva di Bernardeschi sul rinnovo arriva...
04 luglio 2017 16:18
L'Inter, il cambio di procuratore e l'incontro con Della Valle. Tutta la verità su Bernardeschi
08 giugno 2017 20:10
Bernardeschi ha chiesto un incontro con Andrea Della Valle prima di dare una risposta ufficiale alla Fiorentina
08 giugno 2017 10:38
Si aspetta la decisione di Bernardeschi e della Fiorentina. A Moena in ogni caso il calciatore ci dovrebbe essere
06 giugno 2017 09:02
Il procuratore di Bernardeschi vuole vedere la Fiorentina, ma la società avvisa: "Chi non vuole restare lo dica pubblicamente"
31 maggio 2017 08:37
A Bernardeschi una proposta con i fiocchi, il calciatore aspetta e medita sulla Fiorentina
19 maggio 2017 11:48
AG Berna: "Lui già nell'élite, pensi a giocare e non ai soldi"
15 aprile 2016 13:59
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