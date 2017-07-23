Bozzo Ag. Bernardeschi: "Sono favorevole alle clausole di rescissione ma il contratto deve essere adeguato in relazione del costo"
Giuseppe Bozzo, procuratore di Bernardeschi, ha parlato al Corriere della Sera delle clausole di rescissione, queste le sue parole:"Sono favorevole alle clausole se accompagnate da un contratto econom...
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2017 17:31
Giuseppe Bozzo, procuratore di Bernardeschi, ha parlato al Corriere della Sera delle clausole di rescissione, queste le sue parole:
"Sono favorevole alle clausole se accompagnate da un contratto economico adeguato. Lo stipendio netto annuo dev’essere almeno l’810% dell’importo della clausola. Un agente altrimenti deve essere abile a negoziare una clausola che non sia troppo elevata così da facilitare un futuro trasferimento”.