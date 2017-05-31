Il procuratore di Bernardeschi vuole vedere la Fiorentina, ma la società avvisa: "Chi non vuole restare lo dica pubblicamente"

Finalmente forse siamo arrivati all'atto finale, sta per arrivare la risposta di Bernardeschi alla Fiorentina. Ma la società viola..

Federico Bernardeschi e il suo agente, l’avvocato Beppe Bozzo, hanno risposto alla proposta avanzata dalla Fiorentina circa il rinnovo del contratto. Il procuratore, insieme al calciatore, è disposto a parlare con la società per un eventuale prolungamento. Per loro la priorità sarebbe stata per la Fiorentina. Prima di tutto per verificare se era possibile trovare uno spazio comune.

Sono tante le squadre che hanno messo nel mirino Bernardeschi. Ieri la Fiorentina ha ribadito questa premessa: “Chi non sta bene a Firenze, chi non è felice di questa maglia deve dirlo pubblicamente, parli dal piazzale Michelangelo. Se invece vuoi rimanere e crede nel nostro programma…”

Corriere dello Sport