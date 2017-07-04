Live: iniziato il summit Corvino-Bozzo. La risposta definitiva di Bernardeschi sul rinnovo arriva...
E' iniziato, a Milano, il summit di mercato tra Pantaleo Corvino e l'avvocato Beppe Bozzo, procuratore di Federico Bernardeschi. La risposta definitiva alla proposta di rinnovo formulata da viola arri...
A cura di Redazione Labaroviola
04 luglio 2017 16:18
E' iniziato, a Milano, il summit di mercato tra Pantaleo Corvino e l'avvocato Beppe Bozzo, procuratore di Federico Bernardeschi. La risposta definitiva alla proposta di rinnovo formulata da viola arriverà al termine dell'incontro, in cui si parlerà anche dell'ipotesi Juventus.