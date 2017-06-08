Bernardeschi ha chiesto un incontro con Andrea Della Valle prima di dare una risposta ufficiale alla Fiorentina

Il numero dieci della Fiorentina vuole avere un confronto con il presidente viola. Possibile anche un colloquio al telefono

Come riporta il Corriere Fiorentino in casa Fiorentina la vicenda principale è quella riguardante Bernardeschi. Corvino ieri ha detto che non è arrivata ancora nessuna risposta. La società viola vorrebbe conoscere le intenzioni del giocatore dopo gli impegni con la nazionale, comunque prima dell’inizio dell’Europeo Under 21 che comincerà il 16 giugno. Il suo agente, l’avvocato Beppe Bozzo, ha chiesto un colloquio con Della Valle e non è escluso che almeno una chiacchierata al telefono riesca a ottenerla. Un contatto Corvino-Bozzo, comunque, ci sarà. E in tempi rapidissimi, con ogni probabilità già lunedì.