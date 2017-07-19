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TMW: ieri incontro segreto a Roma tra Marotta e Bozzo per definire il passaggio di Bernardeschi in bianconero

L'offerta della Juventus è di 40 milioni di euro più bonus, intanto Corvino prosegue il suo lavoro a Milano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 luglio 2017 11:58
TMW: ieri incontro segreto a Roma tra Marotta e Bozzo per definire il passaggio di Bernardeschi in bianconero - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Sono le ore decisive per il passaggio di Federico Bernardeschi dalla Fiorentina alla Juventus. Un trasferimento importantissimo che dovrebbe e potrebbe concludersi e definirsi già nella giornata di oggi. Con un retroscena importante: fonti vicine al club bianconero raccontano che ieri, in gran segreto, a Roma, c'è stato un summit tra Giuseppe Marotta e l'avvocato Giuseppe Bozzo. L'agente del giocatore sta svolgendo anche il ruolo di intermediario della trattativa tanto che i due club non hanno mai avuto summit diretti ma si sono affidati all'operato di Bozzo. Un'operazione che dovrebbe definirsi solo cash, cifra di poco inferiore ai 40 più bonus e quinquennale a Bernardeschi. Ore caldissime: la Fiorentina, col dg Corvino, è a Milano. Pronta per rispondere all'offerta della Juventus.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

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