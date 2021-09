Bozzo: “Vlahovic non andrà alla Juve: Commisso ha la forza per trattenerlo. Fiorentina possibile sorpresa”

Giuseppe Bozzo, avocato ed agente di mercato che ha partecipato al trasferimento di Odriozola alla Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport nella quale ha parlato dell’ultima sessione di mercato. Ecco le sue parole:

“L’Inter ha fatto meglio delle altre, ha venduto ma ha preso sostituti all’altezza. Sono curioso della Roma e anche della Fiorentina, che ha tenuto Vlahovic e si è rinforzata in maniera chirurgica”.

VLAHOVIC “Non penso che possa essere il prossimo centravanti bianconero: il calcio italiano non è ancora uscito dalla pandemia al punto di potersi permettere un acquisto da 70-80 milioni. Se Vlahovic lascerà la Fiorentina andrà all’estero, anche se Commisso ha le potenzialità per trattenerlo ancora. La Fiorentina può essere la sorpresa del campionato e questo può far sì che resti“.

