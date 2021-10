Bozzo: “Commisso può far cambiare idea a Vlahovic. In caso di cessione opterà per l’estero”

Il noto procuratore Giuseppe Bozzo, nel corso dell’intervista rilasciata questa mattina a Tuttosport, ha parlato anche del futuro di Dusan Vlahovic e del possibile atteggiamento della Fiorentina nei prossimi mesi. Le sue parole:

“Rocco Commisso ha le potenzialità per trattenere Vlahovic e fargli cambiare idea. Se la Fiorentina dovesse continuare così bene non escludo nessuna ipotesi. Immagino comunque nel caso, che la Fiorentina propenderà per una cessione all’estero”.

