Pezzella, apre il caso interno. La squadra è al fianco di Pioli e contro la società

Come scrive il Corriere Fiorentino, la società ha annunciato che nelle prossime 48h si saprà il futuro viola. Ma la squadra si è già schierata al favore del tecnico viola e contro la società. A esprim...

Come scrive il Corriere Fiorentino, la società ha annunciato che nelle prossime 48h si saprà il futuro viola. Ma la squadra si è già schierata al favore del tecnico viola e contro la società. A esprimere lo stato d’animo del gruppo è stato il capitano German Pezzella dopo la partita. Il botta e risposta dopo la Lazio tra allenatore e Mario Cognigni, presidente esecutivo viola, non è piaciuto alla squadra e si è tradotto in un momento di grande difficoltà.