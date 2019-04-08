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Pezzella, apre il caso interno. La squadra è al fianco di Pioli e contro la società

Come scrive il Corriere Fiorentino, la società ha annunciato che nelle prossime 48h si saprà il futuro viola. Ma la squadra si è già schierata al favore del tecnico viola e contro la società. A esprim...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 aprile 2019 13:29
Pezzella, apre il caso interno. La squadra è al fianco di Pioli e contro la società - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Rassegna Stampa
Cognigni
Pezzella
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Come scrive il Corriere Fiorentino, la società ha annunciato che nelle prossime 48h si saprà il futuro viola. Ma la squadra si è già schierata al favore del tecnico viola e contro la società. A esprimere lo stato d’animo del gruppo è stato il capitano German Pezzella dopo la partita. Il botta e risposta dopo la Lazio tra allenatore e Mario Cognigni, presidente esecutivo viola, non è piaciuto alla squadra e si è tradotto in un momento di grande difficoltà.

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